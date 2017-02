Real Sociedad med snuoperasjon

Villarreal-keeper Sergio Asenjo ble helten for bortelaget da han reddet et straffespark slik at kampen mot Sevilla endte 0-0 tidligere søndag.

Dermed hadde Real Sociedad muligheten til å ta poeng på Sevilla foran seg og legge Villarreal lenger bak seg, men det satt langt inne for San Sebastián-laget.

Kenan Kodro sendte bunnlaget Osasuna i ledelsen etter 25 minutter. Ledelsen sto seg til det var spilt én time, men da startet Real Sociedad snuoperasjonen. Raúl Navas utlignet, før Carlos Vela sendte hjemmelaget foran etter 73 minutter.

Kun fire minutter senere satte Juanmi inn 3-1. Sergio Leon reduserte to minutter senere, men Real Sociedad kontrollerte inn tre poeng. Laget er på femteplass på tabellen, ett poeng bak Atlético Madrid og fem bak Sevilla. Tre poeng bak er Villarreal.

I den siste kampen i spansk La Liga søndag hvilte Alaves spillere før onsdagens semifinale i den spanske cupen, men mål fra Ruben Sobrino, Christian Santos, Edgar Mendez og Alexis Ruano ga likevel 4-2-seier borte mot Sporting Gijon.

