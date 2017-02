Northug dropper høydeopphold

Det opplyste Norges Skiforbund søndag. Northug skal i stedet lade opp hjemme i Trøndelag.

- Vi tilpasser og individualiserer precamp for samtlige løpere som er tatt ut til VM når det gjelder lengde, sted og treningsinnhold, også for Petter, sier landslagstrener Tor Arne Hetland i meldingen fra skiforbundet.

- Årsaken til at Petter nå forbereder seg i lavlandet kontra høyden, er maksimal restitusjon etter tre NM-løp. Et godt og sikrere valg for å få denne muligheten til å forberede seg med tanke på nok fart og kvalitet i treningen med fokus på sprinten i Lahti, sier Hetland videre.

Northug var med da Strindheim gikk inn til 11.-plass på NM-stafetten søndag. Han ble lørdag tatt ut i den norske VM-troppen. Petter Northug er tittelforsvarer både på femmil og sprint.

