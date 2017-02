Norge tapte bronsekampen mot Finland

For at Norge skulle ta sin første bronse i et VM siden 1993 på hjemmebane, måtte det et nytt "miracle on ice" til. Til tross for at finnene kom fra en tøff semifinale mot Russland lørdag kveld, var det klasseforskjell på lagene.

Norge hadde store problemer med stor strekk mellom lagdelene mot Sverige i lørdagens semifinale. Det utnyttet svenskene effektivt. Søndag var finnene flinke til å utnytte norske feil.

Finland scoret det første målet, men Norge slo tilbake ved toppscorer Nikolai Rustad Jensen på et hjørneslag.

Motstanderen hadde også gode skyttere, og Markus Kumpuoja gjorde 2-1. Inn mot pause puttet finnene ytterligere to baller bak den norske målvakten Simen Lycke Kjøllmoen.

Finnene økte ledelsen etter sidebytte og stoppet ikke før det sto 1-11. Sist gang Norge spilte om medaljer i et VM var i 1999 da det ble tap for Sverige.

