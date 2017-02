Norge disket etter for sen veksling

Problemene oppsto da Stock skulle sendes ut på sin siste etappe. Han begynte å gå for tidlig, og dermed rakk ikke Rundgreen å veksle i tide.

Kroppskontakten skjedde først utenfor oppmerket vekslingssone.

- De vekslet for sent, og slikt skal selvsagt ikke skje. Det gjelder å følge med. Det ble en dyr lærepenge, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NTB på telefon fra Sør-Korea.

Russisk seier

Stock fullførte og sendte Rundgreen ut på siste etappe, men da var det allerede klart at Norge var diskvalifisert. Det norske laget var i mål som nummer fire, men den plassen gikk til USA.

Russland ved Andrej Parfenov og Gleb Retivykh vant lagsprinten så vidt foran Frankrike. Tredjeplassen gikk til det russiske annetlaget.

Sondre Turvoll Fossli og Martin L. Nyenget skulle egentlig gå finalen for det norske toerlaget, men måtte trekke seg etter semifinalen. Nyenget kunne ikke gå på grunn av trøbbel med ryggen.

Optimistisk

Lagsprinten var en del av prøve-OL. Pyeongchang er vertskap for vinterlekene neste år.

Løfshus er glad for at han tok turen til Sør-Korea mens den norske eliten kjempet om NM-medaljer på Lygna i helgen.

- Nå har vi fått tatt en titt og testet løypene. Det kommer nok til å bli noen små justeringer, men dette er løyper som skal passe oss bra. Jeg er veldig optimistisk.

Landslagssjefen er også fornøyd med det sportslige utbyttet fra helgens renn. Selv om det ble en sur avslutning for Stock og Rundgreen, reiser begge to hjem med sine første individuelle pallplasser i verdenscupen. Lørdag ble Stock nummer to på 30-kilometeren med skibytte, mens Rundgreen tok tredjeplassen.

Også på kvinnesiden var det norske løpere på podiet. Anna Svendsen og Silje Øyre Slind gikk inn til norsk annenplass på søndagens lagsprint. Fredag ble Slind også nummer to på den individuelle sprinten.

