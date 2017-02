Mørk og Grimsbø vant "norsk duell" i mesterligaen

Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø i Györ var aldri truet i den norske duellen mot Emily Stang Sando og Vilde Mortensen Ingstad i Esbjerg.

Det ungarske storlaget, som vant mesterligaen i 2013 og 2014 og nådde finalen forrige sesong, vant sikkert 32-26.

Györ ligger alene på toppen i gruppe to og er for alvor på vei mot kvartfinale. Larvik, som vant 24-22 mot Midtjylland lørdag, er nærmest med sju poeng på seks kamper.

Søndagens seier betyr at Györ fortsatt vil være i ledelse uansett utfall av kampen mot Larvik kommende helg.

Sando gjorde en god jobb i det danske målet i første omgang i søndagens oppgjør, og hun var delaktig til at det sto kun 14-12 i Györs favør til pause.

I annen omgang tok imidlertid ungarerne over for alvor, og veteranen Anita Görbicz sto fram med sine elleve scoringer. Mørk scoret fem mål i 32-26-seieren.

Ingstad noterte seg for tre scoringer for Esbjerg, som må se langt etter kvartfinaleplass. Det danske laget har kun to poeng på seks kamper.

