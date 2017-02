Lillehammer tilbake på 3.-plass

Vålerenga overnattet på tredjeplassen etter sin seier mot Kongsvinger lørdag, men Lillehammer klatret forbi igjen i en kamp bestemt av overtallsspillet.

Både Spartas ledermål og Lillehammers utligning i første periode kom i power play. I midtperioden gjorde Brett Cameron 2-1 for vertene i undertall, men Niklas Roest svarte da han gjorde 2-2 i undertall sekunder etter at lagkamerat Andreas Klavestad ble utvist for holding vel halvveis i siste periode.

Den utvisningen skulle likevel bli kostbar. Før den var ferdig sonet satte nemlig Joakim Arnestad-Eidsæther inn 3-2. Dag Morten Wehn fastsatte resultatet i tomt bur rett før slutt.

Sparta-tapet betyr at spenningen om den siste sluttspillplassen lever videre. Manglerud Star, som tapte 0-2 for Storhamar, er fortsatt "bare" seks poeng bak.

Stjernen kan langt på vei tenke sluttspill etter sin 5-1-seier over Frisk Asker. Det var gjestene som scoret først i Fredrikstad, men to mål i slutten av første periode vendte kampen, og tre nye mål ga en klar seier. Didrik Tollefsen scoret to av målene.

Scoringer av Hampus Gustafsson og Christian Larrivée med 32 sekunders mellomrom i 1. periode, samt 26 redninger av keeper Oskar Östlund, var alt Storhamar trengte for å vinne i Manglerudhallen.

