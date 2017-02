Kings overrumplet Warriors

DeMarcus Cousins scoret 32 poeng og hadde 12 returer for Kings. Han noterte seg også for ni assist. Med seieren slo Sacramento-laget tilbake etter fredagens sviende hjemmetap for bunnlaget Phoenix Suns i den vestlige avdelingen.

- Dette føles deilig. Vi kunne lett ha kommet hit med hengende hoder, men vi sto fram med en utrolig kampvilje i kveld. Det var en komplett laginnsats, og vi kom fra det med en stor seier, sa Cousins.

Warriors hadde fem strake seirer og kun tre tap på sine 19 siste kamper før lørdagens oppgjør. I Sacramento slet gjestene, og storstjernen Kevin Durant maktet bare å score ti poeng.

Sesongverste

I stedet var det Stephen Curry, NBAs mest verdifulle spiller, som sto fram for bortelaget. Han bidro med 35 poeng og ni assist, mens Klay Thompson hadde 26 poeng.

Golden State Warriors har kun tapt åtte ganger denne sesongen. Storlaget har gått seirende av banen 43 ganger, men lørdag ble det ikke noe å juble for.

- Vi fikk hva vi fortjente. Dette var en av de dårligste kampene vi har spilt denne sesongen. Vi hadde ingen framdrift. Jeg kjente ikke igjen laget vårt i kveld. Kanskje var tiden inne for å gå på et slikt tap, sa Warriors-trener Steve Kerr.

Suksesstreneren ble bortvist fra benken i tredje omgang.

LeBron med milepæl

I en annen kamp ble Cleveland Cavaliers-stjernen LeBron James historisk da han som yngste NBA-spiller noensinne rundet 28.000 poeng i 111-104-seieren over New York Knicks.

Med totalt 28.020 poeng er 32-åringen nummer åtte på listen over de mestscorende spillerne i NBA-historien. LeBron oppnådde milepælen da han ga Cavaliers en 45-31-ledelse mot slutten av annen periode.

Cavaliers måtte klare seg uten Kyrie Irving, som ble tvunget til å stå over på grunn av lårtrøbbel. Kevin Love var derimot tilbake etter å ha mistet de to siste kampene. Han bidro med 23 poeng og 15 returer.

- Han (Love) har spilt sånn hele sesongen før han fikk disse skadene og pådro seg matforgiftning, sa Cavaliers-trener Tyronn Lue.

Øvrige resultater i NBA lørdag: Atlanta Hawks - Orlando Magic 113-86, Indiana Pacers - Detroit Pistons 105-84, Washington Wizards - New Orleans Pelicans 105-91, Miami Heat - Philadelphia 76ers 125-102, Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 99-107, Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 112-137, San Antonio Spurs - Denver Nuggets 121-97, Utah Jazz - Charlotte Hornets 105-98.

(©NTB)