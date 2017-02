Jesus reddet City fra flause

Brasilianeren, som startet sin første hjemmekamp for City, hadde selv ordnet 1-0 tidlig i kampen, men City sløste vekk enorme sjanser før Swansea så ut til å stikke av med et noe ufortjent poeng da Gylfi Sigurdsson utlignet med venstrefoten ni minutter før slutt.

City stanget og stanget, men slapp med skrekken da Gabriel Jesus scoret på egen retur to minutter på overtid. Brasilianeren headet et flott innlegg fra David Silva rett på Swansea-keeper Lukasz Fabianski, men polakken slapp returen rett i føttene på Jesus, som enkelt kunne score fra én meters hold.

Trolig var City-keeper Willy Caballero ekstra lettet da Gabriel Jesus ordnet vinnermålet. Caballero var ikke patent da Sigurdsson skjøt inn 1-1 under vertenes målvakt.

Tidligere i kampen hadde Caballero slått et frispark fra Sigurdsson i tverrliggeren, mens også Citys Leroy Sane avsluttet i stolpeverket.

Gabriel Jesus kostet City nesten 300 millioner kroner i august, men kom fra Palmeiras først i januar. Han har rukket å score fem mål på seks landskamper for Brasil. Nå er han i ferd med å ta Premier League med storm.

Opp på tredjeplass

Seieren tok City opp på tredjeplass, forbi Arsenal og Liverpool som tapte sine kamper lørdag. Ti poeng skiller opp til serieleder Chelsea, ett til toer Tottenham.

Manchester City har et godt tak på Swansea. Waliserne har elleve kamper uten seier mot de himmelblå. Søndagens seier var den sjette strake i tilsvarende møter i Premier League.

Swanseas eneste borteseier mot City kom i mars 1951 da lagene spilte i 2. divisjon. Waliserne må dessuten jage videre etter sin 100. seier på øverste nivå i engelsk fotball.

Manager Paul Clement har ledet Swansea til seirer i tre av fem kamper etter at han tok over ansvaret, men sesonginnspurten blir spennende for waliserne. Laget ligger ett poeng over nedrykksstreken når 24 runder er gjennomført.

