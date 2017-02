Holund slo tilbake etter VM-vraking

Der gikk han 2. etappe mellom Johan Tjelle og ankermann og VM-uttatte Simen Hegstad Krüger.

Holund hadde fått beskjed før lørdagens skiathlon om at han måtte på pallen for å bli tatt ut i VM-troppen til Lahti, men det klarte han ikke, og senere på dagen fikk han den endelige beskjeden om at han kun blir hjemmeværende reserve under mesterskapet i Finland.

Det var en tøff beskjed å få, og den ellers svært så imøtekommende Holund ønsket ikke å snakke med pressen etter løpet.

Søndag var det en blidere utgave som kom inn i pressesonen etter stafettgullet.

- Dette var moro! Det er gøy å holde trønderbataljonen bak seg og fortsatt være den beste klubben i Norge, sa Holund.

27-åringen gikk for Lyn også da klubben ble stafettmester sist år på Kvaløysletta i Troms.

Surt

- Hvordan var det å få beskjeden om at du ”bare” ble hjemmeværende reserve?

- Det er 12 mann i Norge som er foran og som har prestert bedre enn meg for øyeblikket. Det er selvsagt surt, men det var et fair uttak. Det er så enkelt som at jeg må bli bedre.

Søndag var Holund kvass i sporet, og kun Byåsens Didrik Tønseth var bedre enn ham på etappen. Han var 13 sekunder bedre. VM-uttatte Niklas Dyrhaug gikk 20 sekunder svakere for sitt Tydal IL.

- Du gikk fort i dag?

- Ja. Jeg skal innrømme at det var litt frustrasjon som skulle ut, og det pleier å hjelpe. Det er en 10 kilometer. Jeg er ikke spesielt rask, men det handlet om å gi full gass i starten og forsøke å få størst mulig luke bakover. Jeg visste ikke hvor Byåsen var, og jeg var litt redd for hvor Didrik Tønseth befant seg Jeg hadde ikke fått med meg at deres startmann hadde fått problemer på første etappe.

Skadd

Lyn-løperen hadde en trøblete oppladning til sesongen. På en høydesamling med landslaget i Livigno i høst falt han og fikk skulderen ut av ledd. En stund var det snakk om operasjon, men det slapp han unna. Uansett mistet han flere uker med viktig trening. Det var bare så vidt han rakk sesongstarten, og da bare i skøyting. Så sent som i november var han ikke i stand til å stake.

- Det er selvsagt surt ikke å komme til VM, men det er ikke mange måneder siden du trodde at du ville miste hele sesongen?

- Nei, hvis man skal sette det litt i perspektiv så har det vært en bra sesong. I høst trodde jeg at det ikke skulle bli noen sesong i det hele, så slik sett har det vært en opptur. Men likevel, når du er så nær en VM-plass, så er det bittert at det ikke gikk.

Henning Skilag tok sølvet bak Lyn med 33,7 sekunder opp. Lillehammer Skiklub ble nummer tre.

