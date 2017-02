Hetland gir Northug tid

Northug har ikke vist en verdens ting hittil i sesongen som tilsier at han skal hente nye VM-gull om tre uker, men fikk likevel som ventet en plass i den norske VM-troppen som ble presentert lørdag ettermiddag.

- Et luksusproblem, sier Hetland om Norge.

Han vet at han uansett har en sterk tropp som vil levere godt fra seg, selv om Northug denne gangen ikke skulle finne mesterskapsformen i tide.

Diskusjon

- Noen vil kanskje hevde at Petter Northug tar plassen fra noen slik han presterer i løypa for tiden?

- Det spørsmålet kan en skjønne, men det er ingen av oss som bli overrasket om Petter tar en medalje på sprinten i VM, og hvis det skjer har vi mulighet til å bruke ham på flere distanser. Det er litt den historikken til Petter, men likevel mener vi at de 11 foran Petter er greie. Hvis Petter kommer i form, er det helt suverent for hele laget, sier Hetland.

Slik det ser ut er det likevel ikke sikkert at Northug får gå mer enn de to distansene han er kvalifisert for som regjerende mester, og da snakker vi om åpningsdistansen sprint i fri teknikk og femmila avslutningsdagen.

Hetland spøkte med at de kanskje hadde vært enda enklere å ta ut Petter Northug i 12-mannstroppen om han ikke hadde gått noen skirenn denne sesongen. Det sier sitt om at det er et stykke fram for nordtrønderen.

- Petter må vise atskillig bedre form enn han har vist til nå for å få gå noe annet enn det han er kvalifisert til. For øyeblikket er det et par minutter fram.

Stafett

- Northug sier selv at det er Finn Hågen Krogh som er ankermann på stafetten per nå?

- Ja, Petter har god teft for dette. Finn har gått to stafetter denne sesongen og avgjort begge til Norges favør. Per i dag er det Finn som er ankermann, men det er fortsatt fire uker fram til VM-stafetten, og vi har tiden fram til det.

Hetland sier at 12-mannstroppen var relativt grei å ta ut. Hans Christer Holund ble tatt ut som hjemmeværende reserve. Det er en løper som i sine beste stunder kunne ha tatt medalje på en femmil skøyting.

- Med denne troppen har vi en til to reserver på alle distanser. Alle får gå med unntak av to som jeg er usikker på. Håvard Solås Taugbøl er uttatt som reserve, og det er Simen Hegstad Krüger som ligger dårligst an til å få gå av de uttatte distanseløperne. Men han forbereder seg og har vist at han kan gå gode skirenn, landslagstreneren.

