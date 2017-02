Følelsesladd farvel for Pierce

Pierce, som har vært på allstarlaget 10 ganger, spilte 15 sesonger for Boston Celtics og ble kåret til mest verdifulle spiller da han førte laget til NBA-tittelen i 2008. 39-åringen kysset gulvet i Boston Garden før han fikk starte for Los Angeles Clippers søndag.

Han spilte de fem første minuttene og fikk også score de siste poengene for sitt lag da Clippers tapte 102-107.

Pierce lot tårene renne da fikk stående applaus etter at det ble vist videohøydepunkter fra karrieren, og publikum ropte "Vi vil se Paul" det meste av annen halvdel.

Takknemlig

Publikum fikk viljen da trener Doc Rivers satte ham inn 20 sekunder før slutt, og Pierce senket en 3-poenger. Dermed har han fortsatt aldri spilt en kamp i Boston uten å score.

- Jeg er takknemlig for at han ga meg sjansen, og for at jeg greide å sette skuddet. Det var stort å spille for verdens beste fans i 15 år, og de viste det i kveld. Jeg ble overøst med kjærlighet, sa han.

Isaiah Thomas førte an for Celtics med 28 poeng før de fleste av publikum dro hjem for å heie på det lokale laget New England Patriots i Superbowl.

Tøff Lowry

Det ble spilt to andre NBA-kamper søndag. Kyle Lowry noterte trippel-tosifret med 15 poeng, 11 assist og 11 returer da Toronto Raptors slo Brooklyn Nets 103-95, selv om han har slitt med sykdom og en kuttskade som måtte sys. Den fikk han da han løp inn i et TV-kamera.

Ligaens toppscorer Russell Westbrook scoret 42 poeng da Oklahoma City Thunder slo Portland Trail Blazers 105-99.

(©NTB)