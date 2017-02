Etterlengtet svensk bandygull etter finaledrama

Adam Gilljam ble svensk matchvinner med 4-3 målet på overtid. Hjemmelaget vendte kampen etter å ha ligget under med 1-3 ved pause.

Russland hadde vunnet de fire siste mesterskapene. I fjor klarte ikke svenskene en gang å ta seg til finale. Derfor var det et revansjesugent svensk lag som håpet å lykkes på hjemmebane denne gangen.

Svenskene vant kampen mellom de to lagene i gruppespillet med 10-6, men i finalen fikk svenskene det langt vanskeligere.

Russerne tok ledelsen ved Janus Befus, men Daniel Mossberg utlignet midtveis i 1. omgang. Med to kjappe mål i omgangens fem siste minutter sendte Jevgenij Ivanusjkin og Almaz Mirgazov russerne i føringen med to mål foran annen omgang.

Christoffer Edlund, som herjet med de norske spillerne i lørdagens 17-2-seier i semifinalen, reduserte til 2-3 etter en drøy times spill. Med det tente han et nytt håp blant nesten 3000 fans på tribunen i innendørshallen i Sandviken.

Litt over seks minutter før slutt banket Erik Pettersson inn utligningen etter et hjørneslag og duket for avgjørelsen på overtid.

Norge tok fjerdeplassen i årets mesterskap etter å ha tapte bronsekampen mot Finland med 1-11.

