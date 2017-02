Elyounoussi-scoring for Olympiakos

28-åringen, som kom til Hellas fra tyske Hoffenheim tidligere denne sesongen, stanget inn 2-0 like før pause.

Nordmannen vant en duell på første stolpe etter et innlegg fra høyre, og han headet sikkert ballen inn i motsatt hjørne.

Det var hans tredje seriemål for grekerne. Kantspilleren har spilt 13 seriekamper for Olympiakos denne sesongen, ti av dem fra start.

Tarik Elyounoussi kom på scoringslista dagen etter at hans fetter Mohamed Elyounoussi noterte seg for hattrick for sveitsiske Basel.

Bruno Viana ga Olympiakos ledelsen etter bare to minutter søndag, mens Kostas Fortounis sikret 3-0-seier i det 56. minutt.

Olympiakos har stødig kurs mot nok et seriegull i Hellas. Elyounoussi og co. har 48 poeng på 19 kamper. PAOK og Panionios, som er nærmest, har begge 35 poeng.

Søndagens motstander Iraklis ligger på nedrykksplass med 13 poeng.

(©NTB)