Carragher mener Klopp mangler plan B

Liverpool har bare vunnet 1 av 10 siste kamper. Etter lørdagens tap mot nedrykkstruede Hull, har Anfield-laget hele 13 poeng opp til ligaleder Chelsea.

- Dersom Liverpools form fortsetter slik de neste ukene, vil også topp fire forsvinne raskt, sukker Carragher.

- Det er ikke lenger rakettforskning hva som må til for å slå Liverpool, sier den tidligere forsvarsspilleren og peker på det mange eksperter mener - nemlig at Anfield-laget er blitt forutsigbare med sin velkjente "gjenvinningsfotball".

Stusser over spillere i "feil" posisjoner

Keeper Simon Mignolet kom under kritikk på ny etter svak inngripen forut for Hulls ledermål lørdag, men Carragher mener det er flere mangler i Liverpool-laget.

- Det er ting i Liverpool-laget en lurer på om virkelig stemmer, som at Lucas spiller stopper og Milner venstreback, påpeker Carragher.

- Alle managere, foruten de i de fem beste klubbene, bruker samme taktikk som Hull mot Liverpool, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

Liverpool begynte sesongen bra, men har sviktet helt i 2017.

- Liverpool gjør noe dumt bak der, denne gangen var det målvakten. Det er ikke første gang vi har sett det denne sesongen, sier Carragher.

- Manageren må vinne på noe annet, et helt annet (spille)system, mener Carragher.

Reagerte på Dalglish-sparking

Jamie Carragher sier også i et annet intervju at det var feil å sparke Kenny Dalglish i 2012. Dalglish hadde ledet Liverpool til to cupfinaler (seier i ligacupen, tap i FA-cupen), men klubben kom ikke med i mesterligaen.

- Da Kenny kom inn, fikk han en god start og samlet troppene. I den andre sesongen hadde vi en god start og kom til to finaler, hvorav den ene ble vunnet. Å få sparken under slike omstendigheter, mente jeg var altfor strengt. Og det mener jeg fortsatt, sier Carragher.

Liverpool har ikke vunnet noe trofé etter at Dalglish fikk sparken.

