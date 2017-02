Arsenal-profil unnskylder Twitter-tabbe

Oxlade-Chamberlain hadde nemlig trykket på "like" på en tweet fra YouTube-kanalen Arsenal Fan TV, som handlet om at klubben må kvitte seg med Arsène Wenger. Han har sittet i managerstolen i over 20 år.

23 år gamle Oxlade-Chamberlain var rask med å slette sin reaksjon, men skaden var allerede skjedd. Lynraskt ble hans lille utbrudd på Twitter kopiert videre på de sosiale mediene.

En angrende synder brukte sin egen Twitter-konto på å beklage episoden.

- Jeg mente ikke å sette "like" på den meldingen. Jeg var ikke engang klar over at det var det jeg hadde gjort, skrev Alex Oxlade-Chamberlain.

Arsène Wenger ledet Arsenal til seriemesterskapene i 1998, 2002 og 2004, men siden har ikke klubben vunnet Premier League. Derfor har den franske managerens framtid i Arsenal vært heftig debattert blant fans og medier i flere år.

