Vakker frisparkscoring ga Burkina Faso bronse

Scoringen ga 1-0 over Ghana i det 89. minutt.

Ghana hadde lenge hatt et overtak i bronsekampen, men Traoré ble den store helten for Burkina Faso da han løftet ballen opp i hjørnet. Kayserispor-spilleren har tidligere spilt for Auxerre, Brest og Lorient.

29-åringen har scoret regelmessig for Burkina Faso.

På overtid var Leicesters Daniel Amartey nær ved å tvinge fram straffesparkkonkurranse, men han fikk ikke ordentlig treff med sin heading etter er corner.

Finalen i afrikamesterskapet spilles søndag når Kamerun møter Egypt.

Burkina Faso gjorde sin neste beste innsats i afrikamesterskapet. Nasjonen tapte finalen for fire år siden.

For Ghana ble det nok en miss i bronsekampen. Hele fire av fem forsøk har endt med nederlag.

Ghaneserne burde ledet med flere mål til pause, men slet med uttellingen. Særlig i starten var det mye rart fra Ghanas avsluttere. Jordan Ayew endte med å handse da han fikk en mulighet i åpningsminuttet.

Deretter headet kaptein Emmanuel Agyemang-Badu utenfor etter tre minutter, mens Bernard Tepetey senere traff tverrliggeren.

