Trio får frie tøyler i VM

Det bekreftet landslagstrener Roar Hjelmset da han presenterte kvinnetroppen til mesterskapet lørdag ettermiddag. Den besto av åtte navn.

Ved siden av Bjørgen, Østberg og Weng fikk Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Mari Eide, Kathrine Harsem og Astrid Uhrenholdt Jacobsen grønt lys til å gå mesterskapet i Finland.

Hvilke utøvere som skal gå hvilke distanser er imidlertid langt fra avklart.

- Maiken skal i hvert fall gå sprinten. I tillegg kan Heidi, Marit og Ingvild egentlig gå de distansene de vil. Det er kun de som har fått beskjed om enkeltdistanser. Resten må vente litt og se, sa landslagstrener Hjelmeset.

Han er usikker på hvor mange av de åtte VM-løperne som kommer til å få gå renn i Lahti.

- Det kan være alt fram fem til åtte, sa landslagstreneren.

Marit Bjørgen har allerede signalisert at hun ikke kommer til å gå samtlige distanser i VM. Langrennsdronningen nedprioriterer lagsprinten. Ingvild Flugstad Østberg antydet på sin side torsdag at hun er innstilt på å gå samtlige seks VM-renn.

Dopingsaken mot Therese Johaug ble også et tema under uttaket lørdag. Dalsbygda-løperen, som nylig møtte til en to dager lang høring for domsutvalget i Norges Idrettsforbund, kan i teorien bli frikjent før VM innledes senere denne måneden.

I så fall er hun startberettiget i Lahti. Hvordan Norges Skiforbund eventuelt skal gripe an en frifinnelse, har ikke Hjelmeset noe godt svar på.

- Det har ikke jeg satt meg inn i. Vi har ikke noe uttaksresultat på henne, men det er klart at hun helt sikkert går veldig fort på ski også i dag. Men dette har ikke vært noen problemstilling, sa han lørdag.

(©NTB)