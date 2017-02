Tande på fjerdeplass for sjette gang i vinter

Kongsberg-hopperen har ikke helt knekt skiflygingskoden, men tok viktige verdenscuppoeng lørdag.

- Det er aldri moro å komme på fjerdeplasser. Det var et svakt 1. hopp som ødela litt. Gjør jeg to hopp som i 2. omgang, er jeg ganske sikker på at jeg er på pallen, sa Tande til NRK.

Han hoppet 215,5 og 229 meter i den ombygde Heini Klopfer-bakken.

- Det var en personlig feil, og det kan jeg rette opp i morgen, sa Tande om mulighetene til revansj i søndagens renn.

Tidligere i vinter har KIF-gutten blitt nummer fire i Lillehammer, Engelberg, Oberstdorf, Wisla og Willingen.

Tande har også to rennseirer, begge under den tysk-østerrikske hoppuka.

Svak finaleomgang av Stjernen

Østerrikske Stefan Kraft vant vinterens første skiflygingsrenn med 218 meter i begge sine hopp. Andreas Wellinger fulgte 5,1 poeng bak på annenplass, mens verdenscupleder Kamil Stoch ble nummer tre.

Andreas Stjernen viste fine takter i 1. omgang med 217,5 meter og åttendeplass, men falt mange plasser etter å ha landet på bare 197 meter i finaleomgangen. Sprova-hopperen endte til slutt på 15.-plass.

Robert Johansson var stabiliteten selv i lørdagens renn, men likevel langt bak de beste. Hopp på 185 og 185,5 meter ga 315,7 poeng og en nokså svak 27.-plass.

- Det er ikke veldig store feil, men det gjøre store utslag, sa Johansson. Søre Ål-hopperen var altfor sen på hoppkanten.

