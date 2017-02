Sundby fikk seg en lærepenge

Da ble han nemlig hektet av med over minuttet av vinneren Didrik Tønseth på 15-kilometeren.

Tre uker med knallhard trening etter Tour de Ski har krevd sitt.

- Jeg fikk et lite varsku på torsdag at jeg ligger helt i grenseland for hva som er fornuftig, og det er veldig bra. Den distansen var gull verdt for meg, Jeg må sørge for at jeg kommer à jour igjen et par ganger i løpet av denne perioden, slik at jeg ikke driter meg ut. Dagen i dag viser at jeg har sånn brukbar kontroll, og nå skal jeg ikke gjøre noe ufornuftig i dagene som kommer, hevdet 32-åringen etter NM-gullet på 30 kilometer skiathlon.

Mer i vente

Likevel er det ikke helt slutt på hardkjøret mot VM og sesongens store mål som er et individuelt VM-gull.

Det mangler Sundby.

- Det vil gå fortere i VM enn det gjorde i dag, og jeg fullfører ut neste uke med mye trening. Intensiteten på langkjøringen må ned fra i morgen.

- Du kan ikke fortsette å være over minuttet bak?

- Nei, den kroppen jeg hadde på torsdag hadde ikke holdt til å komme seg rundt VM-løypa en gang. Sånne dager kan jeg ikke ha for mange av, men jeg tror det er greit innimellom i den perioden jeg er i nå. Jeg balanserer og er helt i knivseggen. Det er jeg ferdig med. Jeg har tre uker bak meg med røff påkjenning, og nå blir det å slippe opp. Jeg har en uke igjen sammen med gjengen. Nå skal jeg roe ned intensiteten på langkjøring, legge vekk vektvesten og kose meg til overskuddet de siste to ukene.

Alene

Sundby har kost seg med ungene fram til det siste, men de siste to og en halv ukene før mesterskapet i Lahti går uten ungene ved siden av seg.

Da må han unngå alt for ikke å bli syk. Det har stoppet flere medaljesjanser for ham tidligere. Sundby har kun stafettgull fra internasjonale mesterskap.

- Jeg får gullmulighet nummer én fra første distanse, og jeg må være på hogget fra start. Jeg har lyst til å være i kanonform gjennom hele VM, sa Sundby etter seieren på Lygna.

Den første VM-distansen for hans del går nettopp i skiathlon. Den går den første lørdagen i mesterskapet.

Sundby stiller definitivt som en av favorittene på den distansen, men han kan slett ikke bade seg til noen seier.

Til det er konkurransen for hard.

