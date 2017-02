Stavanger avgjorde i overtall

Gullstriden i eliteserien er blitt spennende ettersom Stavanger har slitt på nyåret. Etter Lørenskogs 1-0-seier i Stavanger forrige helg skilte bare ett poeng mellom lagene, og slik var det fortsatt da pucken ble droppet lørdag. Hjemmeseier ville gitt lederskifte.

I stedet hentet Stavanger tre poeng og skaffet seg en luke på fire poeng til gullrivalen.

Spencer Humphries sendte gjestene i ledelsen bare ti sekunder etter at Darcy Zajak ble vist ut for slashing vel fem minutter før slutt i 1. periode.

Stavanger pådro seg fire tominuttere i perioden, men straffet Lørenskog i sitt eneste overtallsspill før første pause.

I den målløse midtperioden var det Lørenskog som var "slemmest". Patrik Vaakanainen pådro seg 2 pluss 10 minutter for takling bakfra i periodens siste minutt, og det skulle bli skjebnesvangert.

22 sekunder ut i siste periode omsatte nemlig Tommy Kristiansen overtallsspillet i 2-0-målet. Dan Kissel og Mark Van Guilder noterte assist på begge Stavangers mål.

Darcy Zajak skapte ny spenning da han halvveis i perioden reduserte i et av hjemmelagets overtallsspill, men Stavanger holdt unna.

I en annen kamp lørdag vant Vålerenga 4-2 over tabelljumbo Kongsvinger og inntok 3.-plassen iallfall til Lillehammer har spilt søndag. Rasmus Ahlholm noterte to mål og en assist for oslolaget.

