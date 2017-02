Sølv-Falla styrket stafettaksjene

Den regjerende OL-mesteren i sprint sa allerede fredag at hun drømmer om å gå åpningsetappen på VM-stafetten. Samtidig varslet hun at lørdagens fellesstart skulle brukes til å bevise distanseform – og der igjennom styrke stafettkandidaturet.

26-åringen kunne knapt løst sin egen plan på bedre vis. Mens norgesmester Marit Bjørgen gikk i ensom majestet i front gjennom store deler av 15-kilometeren, gjorde Falla mye jobb i gruppa bak.

I spurten henviste hun Heidi Weng til bronseplass og tok karrierens andre NM-medalje på distansen. Den første kom da det ble bronse på 15-kilometeren med skibytte på Røros i 2015.

Håper det er nok

På spørsmål fra NTB om hun følte hun styrket sine aksjer med tanke på VM-stafetten, sa Falla:

- Jeg gjorde i hvert fall så godt jeg kunne. Jeg føler jeg var med å bidro mye underveis, og beviste at jeg holder en 15 kilometer. I tillegg hadde jeg en spurt på slutten som fungerte ganske så bra.

- Dette var ikke noe uttaksrenn inn mot VM-stafetten, men det lønner seg alltid å vise bra form. Jeg må bare håpe at det er nok, tilføyde Gjerdrum-løperen.

Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng synes å være sikre norske kort på stafetten i Lahti. Dermed er kun én plass ledig. Landslagstrener Roar Hjelmeset understreker gjerne Fallas kandidatur.

- Maiken er en løper som hadde behersket den oppgaven på en bra måte. Hun har jo rykket og hurtigheten i seg, så hvis noen smårykker, vil hun lett kunne henge med. I tillegg er hun flink til å finne gode posisjoner, sa han til NTB lørdag.

Hjelmeset understreker samtidig at det er mange om beinet i jakten på den siste stafettplassen.

- Ragnhild (Haga), Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) og Kathrine (Harsem) vil sikkert også gå stafett. Skal vi få plass til alle dem, må vi vrake de andre, smilte han.

Lader opp på Sjusjøen

Lørdagens NM-sølv ble for øvrig et nytt bevis på at Falla blir en bedre og bedre distanseløper.

- Hun tar stadig små steg. Hadde noen sagt for fem år siden at hun skulle ta sølv på en skiathlon, ville vi ikke trodd på det. Men hun har stadig blitt bedre, fastslo landslagstrener Hjelmeset.

Hovedpersonen har lenge hatt klare ambisjoner om å være mer enn bare en sprinter. Arbeidet som legges ned for å øke kapasiteten gir åpenbart resultater.

- Det er langt opp til Marit, men det var vel ikke noe lenger nå enn forrige helg. Da var det vel nesten mer. Det er veldig positivt, smilte Falla.

- Heidi (Weng) klarte heller ikke å gå fra oss andre i dag, og det overrasket meg litt. Rart hun ventet til spurten som er mitt sterkeste kort, tilføyde hun.

I ukene som kommer handler alt om VM-forberedelser. Oppladningen skal gjøres delvis hjemme på Lillehammer og på Sjusjøen.

- Jeg tror jeg er i veldig bra form akkurat nå, samtidig som jeg har enda mer å gå på. Teknisk fungerer det bra, jeg føler meg sterk og det går lett. Det er en veldig god følelse, sa Falla.

Dermed skulle VM-rivalene være advart.

