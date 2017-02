Northug er med på det norske VM-laget

Petter Northug er som tittelforsvarer på sprinten og femmila automatisk klar for de distansene, men han måtte også være en av de tolv uttatte for å være aktuell på noen av de andre distansene under mesterskapet. Det er han.

Northug leverte ingen solid søknad om en plass på laget under lørdagens skiathlon i NM på Lygna med sin 23.-plass, slått av vinneren med over tre minutter.

Det var ingen overraskelser på det norske laget hvor også den norske kometen Johannes Høsflot Klæbos navn er med.

- Laget er tatt ut etter resultater gjennom hele verdenscupsesongen. Hvis Petter finner storformen kan han bli aktuell på noen av de andre distansene, men akkurat nå er han ikke kvalifisert for noen av dem, sa landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK etter at uttaket ble klart.

Blant kvinnene tok sprinteren Mari Eide den siste plassen. Marit Bjørgen er tittelforsvarer på kvinnenes sprint i VM, mens Therese Johaug er tittelforsvarer på skiathlon og tremila.

Johaug venter fortsatt på sin dom i den pågående dopingsaken og er foreløpig suspendert fram til 19. februar.

