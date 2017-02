Norge videre i Davis Cup

Ruud og Durasovic vant hver sin singlekamp i Jelgava fredag, og lørdag beseiret de sammen den latviske duoen Mikelis Libietis/Martins Podzus i double. Dermed var saken klar.

I single vant Ruud i tre strake sett over Podzus og Durasovic i fire sett over Libietis. Også doublekampen gikk til fire sett før den norske duoen kunne juble for seier 6-3, 7-6 (7-2), 6-7 (5-7), 6-2.

Det var første gang Ruud og Durasovic vant en doublekamp sammen.

- Det var gøy. Vi spilte en god kamp sammen. Vi har lært å kjenne hverandre og var mer offensive enn vi har vært tidligere, sa Ruud til Tennis-Norge.

- Det var høy klasse over dette. Du ser at de vokser og er vinnerskaller. De har alle forutsetninger, sa lagkaptein Anders Håseth.

Allerede før søndagens avsluttende singlekamper er det klart at Norge spiller ny kamp i april på veien mot et mulig opprykk fra europeisk/afrikansk sone nivå 2.

Motstander blir vinneren av oppgjøret mellom Danmark og Marokko i Aarhus. Danskene leder 2-1 etter å ha vunnet lørdagens doublekamp.

Blir det ny norsk seier 7.-9. april, en kamp som spilles på hjemmebane, så venter en opprykkskamp i september.

