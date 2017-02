Jarstein stengte målet

Jarstein sa til NTB før helgen at han vil gjøre alt han kan for å overbevise nyansatt landslagssjef Lars Lagerbäck om at han fortsatt fortjener å være landslagets førstekeeper.

Han kunne ikke gjort det særlig bedre lørdag, da Hertha for egne tilskuere var ute etter en opptur. Etter en sterk høstsesong kom laget skjevt ut i vårsesongen med to strake tap, etter at Jarstein selv hadde slitt med sykdom og en liten skade i pausen.

Lørdag fikk laget en drømmestart på Olympiastadion. Genki Haraguchi scoret etter et drøyt minutt.

Nedrykkstruede Ingolstadt slo tilbake og gjorde gode forsøk på å utligne, men Jarstein lot seg ikke overliste. Av nyhetsbyrået DPA trekkes han fram som en av sitt lags to beste spillere.

Imponerte

Særlig imponerte Jarstein da han reddet en avslutning fra innbytter Robert Leipertz i det 77. minutt.

Per Ciljan Skjelbred måtte nøye seg med plass på Hertha-benken. Der satt han ikke langt fra landslagets 2.-keeper Ørjan Nyland, som mistet plassen sin i Ingolstadt-målet før jul.

Ved siden av Jarstein var nordmannen med spilletid i 1. Bundesliga lørdag Håvard Nielsen, som fikk et kort innhopp for Freiburg i 0-3-tapet borte mot Borussia Mönchengladbach. Spissen har vært lenge ute med skade.

Bayern-glipp

For serieleder Bayern München ble årets første hjemmekamp en skuffelse. Med 1-1 mot Schalke ble lagets seiersrekke på sju kamper brutt.

Robert Lewandowski ga vertene en tidlig ledelse i München, men Naldos frispark bare fire minutter senere ga gjestene utligning.

Begge lag traff tverrliggeren i en kamp som kunne vippet begge veier.

Bayerns poengtap betyr at RB Leipzig med borteseier mot Borussia Dortmund senere lørdag vil være bare ett poeng bak.

