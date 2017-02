Bjørgen har stålkontroll etter årsbeste

Lørdag herjet hun med konkurrentene og vant 15 kilometer skiathlon som hun ville. Tour de Ski-vinner Heidi Weng ble hektet av med 1.21,9 minutter.

Det ble en ny utklassing akkurat som da hun tok sitt 18. NM-gull på 10-kilometeren for to dager siden.

Det er nesten som en lurer på om Bjørgen har funnet VM-form tre uker for tidlig, og 36-åringen røpet at også Kong Harald lurte på det samme da de møttes på kongetribunen på Lygna stadion etter gulløpet.

Det har vært ”gamle takter” over de siste rennene hennes. Bjørgen har rett og slett virket sterk.

- Og da er spørsmålet om du er i for tidlig i form?

- Jeg har tenkt på det selv også at det faktisk er en måned til tremila i VM, men jeg har ikke gjort noe spesielt for å komme i den formen jeg er i nå. Jeg har holdt treningsmengdene oppe, og jeg er bare blitt bedre og bedre for hver helg jeg har konkurrert. Jeg har ikke vært i så god form som dette tidligere i sesongen. Jeg får bare håpe at det holder og at jeg også kan løfte meg enda mer når jeg får samlet litt overskudd. Man har aldri 100 prosent kontroll, men sist jeg gikk fort i NM var foran OL i Vancouver og det gikk bra det også, sa Bjørgen på pressekonferansen.

Kontroll

Lørdag var planen å gå fort fra start. Heidi Weng fulgte i et par kilometer, men måtte slippe ganske raskt. Weng tapte til slutt spurten om sølvet mot Maiken Caspersen Falla.

Søndag reiser Bjørgen til Davos sammen med samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius (13 måneder). Der skal den lille familien bo i leiligheten til Guri og Tor Arne Hetland.

Bjørgen reiser nedover til Sveits med all verdens selvtillit i bagasjen. Hun blir i Sveits fram til neste torsdag. Deretter går ferden til Estland og verdenscuphelg i Otepää i forkant av VM i Lahti.

- Ting fungerer veldig bra. Det er som jeg sa i sommer at jeg måtte være tålmodig hele veien, og jeg har vært klar på at det har vært VM som er målet. Og nå viser det seg at jeg er i min beste form i år. Dette har bygd seg gradvis opp, og det er bare blitt bedre og bedre.

Like god

Bjørgen tror at hun er like god som tidligere selv etter ett år borte fra manesjen.

- Jeg tror ikke at jeg er noe særlig dårligere enn jeg har vært før. Utfordringen min er sprint og avslutningene mine på sprinten.

- Det er langt ned til de andre?

- Heidi (Weng) har gått Tour de Ski og har konkurrert hardt. Jeg tipper at de andre løfter seg igjen når de får noen gode og rolige dager foran seg. Jeg må nok gå såpass som dette og kanskje løfte meg litt for å være med å kjempe om VM-gull, mente Bjørgen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset så det vi andre så: Han så en kruttsterk Bjørgen på vei mot storformen.

- I dag var hun veldig, veldig bra, og det var hun også på torsdag. Vi skal huske på at de hun går ifra er relativt gode løpere som har gått relativt fort tidligere i år. Det at hun skal vinne med så mye, er egentlig helt utrolig.

- Er hun i for tidlig form målt opp mot VM?

- Nei, vi får ikke håpe det. Hun har kanskje enda litt mer å gå på, men om hun klarer å holde denne formen blir også det helt sikkert bra.

