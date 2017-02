Tom Brady: Fra 199.-valg til legende

Dersom Patriots og Brady lykkes i finalen mot Atlanta Falcons vil 39-åringen tangere Charles Haleys fem triumfer. Men veien fram til historiebøkene har vært lang og uventet.

Da Brady ble valgt i NFL-draften for 17 år siden, skjedde det som nummer 199 av 254 spillere. Ingen, spesielt ikke Brady selv, hadde sett for seg hva som ventet nesten to tiår senere.

- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt i livet. Jeg trodde faktisk aldri at jeg kom til å spille profesjonell fotball, sier quarterbacken.

Blir man draftet som nummer 199 venter etter all sannsynlighet en kort karriere, stort sett trygt plassert på benken. Det var også Brady forberedt på, men da stjernequarterback Drew Bledsoe skadet seg i 2001 fikk Brady sjansen.

Den grep han med begge armer - spesielt høyrearmen - og resten er historie.

Dårlig start

Siden den gang har det blitt fire NFL-triumfer. Mot Falcons kan han sikre nummer fem. Da vil han i så fall gå forbi legender som Joe Montana og Terry Bradshaw.

Denne sesongen fikk imidlertid en trang fødsel. Han måtte stå over de første kampene på grunn av mye omtalte Deflate-gate, og i tillegg har han slitt med en vond skulder. Men hovedtrener Bill Belichick har aldri vært i tvil om hvem som er førstevalget; Tom Brady spiller når han er frisk nok.

39-åringen er på ingen måte den mest naturlige atleten av quarterbackene i NFL. Kanskje var det derfor han også ble draftet så sent i 2000. Men når det kommer til lederegenskaper, profesjonalitet og taktiske ferdigheter er det ikke mange som utfordrer ham.

Gaga-show

Og til tross for at han nærmer seg 40 år, er det ingen ting som tyder på at det går mot slutten. Siden 2001 har han gjort New England Patriots til en maktfaktor i NFL. 14 av 16 sesonger har endt med plass i sluttspillet.

Derfor spiller Brady når han kan. Det er en regel i Patriots ingen vil endre før han selv velger å trappe ned.

Årets Superbowl har avspark 00.30 natt til mandag norsk tid. Lady Gaga skal stå for pauseshowet på NRG Stadium i Houston. Hun har fått flere spørsmål om hun kommer til å bruke anledningen til å komme med sin mening om det som foregår politisk i USA.

- Det eneste jeg kommer til å si i løpet av showet er det jeg har sagt hele karrieren. Jeg tror på inkludering. Jeg tror på tanken om likestilling og tanken på et land preget av kjærlighet, medfølelse og godhet, sier hun.

