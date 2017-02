Skadesmell for Tottenham

Det bekrefter Tottenham-manager Mauricio Pochettino på pressekonferansen før lørdagens Premier League-oppgjør mot Middlesbrough.

- Danny ble undersøkt i går, og nå må vi vente til mandag med å se en spesialist, sa manageren.

- Det er ventet at han vil være ute i én måned, men vi har blitt fortalt at Jan Vertonghen er bedre og at han har startet å løpe, la han til.

Nederlenderen skadd leddbåndene i ankelen i midten av januar.

Keeper Hugo Lloris sto over forrige kamp, men er klar igjen til lørdag. Pochettino kom også med gode nyheter vedrørende Erik Lamela.

- Han progresjon er god. Han blir bedre dag for dag. Det er viktig å være nøye, men positiv, avsluttet Tottenham-manageren.

