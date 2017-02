Rekdal ferdig i Vålerenga

Det skriver klubben på sin nettside.

- Jeg vil til slutt bare takke for min tid i klubben i mitt hjerte og ønske alle involverte hjertelig lykke til med 2017 sesongen. Vi sees på kamp!

Slik avslutter Rekdal pressemeldingen om at han er ferdig i Oslo-klubben. 48-åringen har vært trener i Vålerenga i totalt ti sesonger. Den siste perioden som hovedtrener startet januar 2013. Han har også spilt 116 kamper og scoret 21 mål for laget.

"Onde tunger"

Rekdal har også skrevet et lengre avskjedsbrev til alle Vålerenga-venner. Her skriver han at avgjørelsen har kommet etter lange og gode samtaler med daglig leder Erik Espeseth og hovedtrener Ronny Deila.

Rekdal peker blant annet på "onde tunger utenfor huset" som bakgrunn for beslutningen.

- Den siste tiden har jeg jobbet med vanskelige overgangssaker, der avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang. Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, uansett hvor uriktig det er, kan det oppleves slik, skriver han.

Daglig leder Espeseth kaller Rekdal en bauta i norsk fotball.

- Kjetil har vært en bauta i norsk fotball i mange år – både som spiller, ekspert og trener. I 2016 var han selv en av initiativtakerne til å hente Ronny som ny trener, og sammen sikret de fornyet kontrakt i eliteserien slik at vi kan åpne nytt stadion på øverste nivå i norsk fotball, sier daglig leder Erik Espeseth i pressemeldingen.

Endring i planene

Planen var at Rekdal skulle fortsette i en sportssjefstilling etter at Ronny Deila overtok trenerjobben, men ifølge Espeseth har partene kommet fram til at "dette likevel ikke er det beste".

- Han har stått fjellstøtt gjennom mer enn en storm, og har også gjennom den avslutningen av arbeidsforholdet som nå er gjennomført hele tiden satt klubbens interesser før sine egne. Kjetil Rekdal er for meg en hedersmann, som basert på det han har gitt til klubben, for alltid vil være spesielt velkommen på Vålerenga-kamp, sier hovedeier Tor Olav Trøim.

I pressemeldingen presiseres det at Vålerenga og Kjetil skilles som gode venner.

(©NTB)