Lode har signert for Bodø/Glimt

Det bekrefter hans nye klubb fredag.

- Det er en veldig stor klubb og en fin by. Jeg fikk en rundtur i Bodø sentrum i går og ryktene sier at det er en livlig by så gleder meg til å flytte hit og ta fatt på fotballen her, sier Lode til klubbens hjemmeside.

Midtstopperen, som i 2015 ble utestengt i ti måneder etter å ha testet positivt på stoffet Ritalin, fikk 11 kamper for Bryne i 1. divisjon forrige sesong etter at han kom tilbake fra utestengelsen.

Bryne rykket ned fra 1. divisjon forrige sesong, og etter fire sesonger i rogalandsklubben tar Lode nå fatt på jobben med å jakte opprykk med Glimt, som måtte ta turen ned fra eliteserien forrige sesong.

- Jeg ønsker å spille meg til fast plass i Glimt. Klubbens ambisjon er å rykke opp til eliteserien og det vil jeg være med på, sier han bestemt.

- Det blir en ny utfordring og en ny hverdag. Det blir veldig spennende. I 1. divisjon kan du ikke ta noen seirer for gitt. 1. divisjon blir kalt "kokosligaen" av en grunn. Alt kan skje her. Det sies jo også at 1. divisjon er vanskeligere å forutse enn eliteserien, avslutter han.

