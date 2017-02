Legkov og Belov tar suspensjonen til CAS

CAS skrev fredag at de to utøverne er ute etter å få suspensjonen sin opphevet.

Voldgiftsretten bekrefter at partene har blitt enige om et møte. Legkov og Belov jakter VM-deltakelse i Lahti. Mesterskapet starter 22. februar.

Seks russiske utøvere ble i utgangspunktet suspendert 22. desember etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet disiplinærsaker mot 28 russiske utøvere som var med i Sotsji-OL i 2014.

Etterforskningen startet etter at Verdens antidopingbyrå (WADA)-etterforsker Richard McLaren la fram en rapport som sa at mer enn 1000 russiske utøvere var en del av et dopingprogram, hvor de blant annet kludret med dopingprøver.

De fire andre utøverne er Julija Ivanova, Jevgenia Shapovalova, Aleksej Petukhov og Maxim Vylegzjanin. De har også klaget på utestengelsen.

