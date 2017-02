Hetland: Kun Sundby og Northug vet at de er VM-klare

Troppen presenteres lørdag ettermiddag.

Verdenscupleder Sundby er det ikke lett å komme unna. Northug er bankers som regjerende vinner på sprint og femmil.

Skal Northug være aktuell for øvrige distanser, må han også inn i 12-mannstroppen. TV 2 meldte torsdag at han var blant disse, men Hetland avviste senere at troppen var klar.

- Hvordan ligger du an i løypa?

- Du blir blendet av det siste løpet, det er det ingen tvil om. Men vi har en hel sesong med konkurranser, og utøverne har forberedt seg litt ulikt. Vi har fått gode svar, og det vanskelige er dem vi må skuffe. De som har gått gode skirenn og har vært helt i toppen, men som likevel ikke blir tatt ut.

Utfordring

Hetland er klar på hva som er den største utfordringen for løperne og landslagsledelsen.

- Det er en utfordring at utøverne må være i form allerede på Beitostølen, Lillehammer. Kuusamo, Davos, La Clusaz, Tour de Ski, Ulricehamn og Falun. For norsk langrenn er dette en utfordring. Derfor har løperne fått lov til å forberede seg til sine distanser. Målet er at når vi tar ut laget, så skal utøverne også få vite hvilke distanser de skal gå. Vi skal komme dit med de beste utøverne vi har og de fire beste på hver distanse.

Unggutt

- Hva med unggutt som Johannes Høsflot Klæbo. Kan han være aktuell for mer enn sprint?

- Han kan brukes til hva som helst, og han dokumenterer nok en gang at han er en mann for framtida. Det blir vanskelig å komme utenom Johannes i VM. Uttakskriteriene som ligger åpent ute på skiforbundets nettsider, sier at internasjonale prestasjoner blir vektet høyest, men at vi bruker NM til å se an lite grann, sa Hetland etter torsdagens 15 kilometer.

(©NTB)