Haslums suksesstrener til Danmark

Det bekrefter 35-åringen til TV 2 fredag.

- Jeg skal være i trenerteam med Patrick Westerholm. Jeg skal være assistenten hans og drive ligalaget sammen med ham. I tillegg skal jeg ha ansvar for talentutvikling, og de mest spennende talentene i klubben og nærområdet, forteller han til TV 2.

Skarpsno har ledet Haslum til tre seriemesterskap, tre NM-gull og to sluttspillseirer. Når sesongens sluttspill i mai er over, gir Skarpsno seg etter 15 år i klubben.

- Jeg har hatt flere interessante tilbud, men kjente at TTH sto for en kultur som passet meg bra. Patrick er også en meget god trener, som jeg fort fikk god kjemi med. For meg handler det ikke om å være sjef, men å være del av noe jeg har tro på blir bra, og der jeg får lov å være meg selv, samt bidra. Det viktigste for meg er sulten på å lære noe nytt og bli kjent med et nytt miljø, forklarer han.

Skarpsno har skrevet under på en treårskontrakt med Holstebro, som blant andre har Norges landslagskeeper Torbjørn Bergerud i troppen.

