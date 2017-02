Gytkjær-scoring i debuten

Gytkjær (26), som nylig ble hentet til 1860 München fra Rosenborg, utlignet til 1-1 i det 13. spilleminutt fredag. Fabian Klos hadde sendt hjemmelaget i føringen like før, men så dukket dansken opp.

- Første kamp, første mål. Det er slik det måtte bli, skriver 1860 på sin egen Twitter-konto. Klubben merker innlegget med emneknaggen "Gytkjaer".

Gytkjær og co. ligger imidlertid under 1-2 til pause. Nevnte Klos har sendt Bielefeld opp i føringen igjen.

To andre kamper spilles i 2. Bundesliga fredag. I kampen mellom Greuther Fürth og Hannover er stillingen 2-0 til pause. Veton Berisha starter oppgjøret for vertene, mens Stefan Strandberg starter for bortelaget. Sistnevnte har rukket å pådra seg et gult kort. Serdar Dursun og Marcel Franke har scoret målene for hjemmelaget.

Iver Fossum er på benken for Hannover, mens norsk-ivorianske Mathis Bolly er på benken for Greuther Fürth.

Stillingen mellom Kaiserslautern og Würzburger Kickers er foreløpig 0-0.

(©NTB)