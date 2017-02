Golf: Kuchar leder i Phoenix

Turneringen er blant de mest kjente på PGA-touren på grunn av hundretusenvis av tilskuere som omkranser banen. Spesielt hull 16, som er et par 3-hull bygget opp som et stadion, er noe helt for seg selv. Der er golfetiketten lagt bort og supporterbrølet hentet inn.

Det ble ikke birdie på det hullet for Matt Kuchar, men han er likevel i ledelsen etter første runde av turneringen. Med en runde på 64 slag - sju under par - ligger han ett slag foran duoen Hideki Matsuyama fra Japan og amerikanske Brendan Steele.

Kuchar startet brukbart, men det var først på de siste ni hullene han stakk fra konkurrentene. Der ble det birdier på hull 11, 15 og 17, samt eagle på det hull 13.

- Det var en morsom runde golf. Man får utrolig mye energi av å spille foran så mange mennesker, sa Kuchar etter runden.

Turneringen avsluttes søndag.

Tiger Woods spiller ikke i Phoenix. Han gjør i stedet comeback på europatouren hvor han startet elendig torsdag og trolig ikke klarer cuten fredag. Den tidligere verdenseneren er for øvrig medlem i den eksklusive klubben som har fått hole-in-one på hull 16 i Phoenix.

