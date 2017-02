Glassverket fikk bank i EHF-cupen

Europa-eventyret er over for Glassverket for denne gang. Allerede til pause hadde tyske Metzingen et jerngrep om fredagens oppgjør. Da sto det 19-8 til vertene. Bortelaget maktet aldri å komme tilbake, og til slutt ble det 17-39-tap foran 1300 tilskuere i tyske Tübingen. Emilie Christensen ble Glassverkets toppscorer med fire fulltreffere.

Glassverket er tabelljumbo i gruppe D i EHF-cupen. Fredagens tap gjør at laget ikke lenger har mulighet til å ta seg videre i turneringen, skriver Drammens Tidende.

