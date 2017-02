Fakta om kampfiksingssaken i norsk fotball

* Kampfiksingssaken i norsk fotball går tilbake til juli 2012. Først ble 1.-divisjonskampen mellom Ull/Kisa og HamKam, som skulle vært spilt 8. juli, utsatt på bakgrunn av mistanke om resultatmanipulering. Mistanken ble senere karakterisert som grunnløs. Siden kom det tips om 2.-divisjonskampene Østsiden – Follo og Frigg – Asker, som begge ble spilt 24. juni. Norges Fotballforbund anmeldte saken til politiet sommeren 2012.

* I fjor høst tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot sju personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping. Det gjaldt fem tidligere spillere for klubbene Follo (tre) og Asker (to), samt to øvrige personer som hadde spilt for store beløp hos Norsk Tipping. Spillerne var Formose Pape Mendy, Drin Shala, Saif Haydar Jafar, Alban Shipshani og Fredrik Alexander Notice.

* Straffesaken mot de sju i Oslo tingrett startet 3. mars 2015 og varte fram til 26. mars 2015.

* Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel, mens rammen for grovt bedrageri er seks år.

* Aktor Asbjørg Lykkjen la ned påstander om fengsel i to år og seks måneder for Alban Shipshani og Drin Shala. Formose Pape Mendy, Saif Haydar Jafar og Fredrik Notice burde dømmes til fengsel i to år, mente aktor. For de to gamblerne lød påstanden på fem års fengsel for en 45 år gammel svensk statsborger og tre år for en 35 år gammel norsk mann. I tillegg mente aktor at spillerne og den norske gambleren burde få inndratt 30.000 kroner hver, mens den svenske gambleren burde få inndratt hele gevinsten på 340.000 kroner.

* Alle de tiltalte nektet straffskyld. Advokatene ba om full frifinnelse for alle.

* 29. april 2015 falt dommen i Oslo tingrett. Tiltalte Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til fengsel i åtte måneder. Formose Pape Mendy ble dømt til fengsel i seks måneder. De tiltalte spillerne Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice ble begge frikjent av tingretten. Den 45-årige svensken ble dømt til ett år og seks måneders fengsel. I tillegg fikk han gevinsten på 340.000 kroner inndratt. 35-åringen som skal ha hjulpet 45-åringen med å spille på de aktuelle kampene, ble frikjent for alle forholdene knyttet til kampfiksing. Han ble ilagt en mindre bot for et annet forhold. For alle de dømte gjaldt det at 90 dager av dommen ble gjort betinget. Samtlige fire dømte anket dommen på stedet. Aktor Asbjørg Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte.

* 19. januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017.

* 3. januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Asbjørg Lykkjen er igjen aktor. Spillerne og bakmennene som møter i retten blir forsvart av advokatene Harald Grape, Harald Johannessen, Ketil Magnus Berg, Marius Oscar Dietrichson, Ole Petter Drevland, Pål Eriksrud og Tor Magnus Sæter-Fagermo. Rettens administrator er Mette D. Trovik. Det er avsatt en måned til denne ankebehandlingen.

* 2. februar kom juryen med sitt svar på skyldspørsmålet: Saif Haydar Jafar, Fredrik Alexander Notice og Pape Formose Mendy, samt 35-åringen som skal ha hjulpet 45-åringen med å spille på de aktuelle kampene, ble frikjent for alle forholdene knyttet til kampfiksing. Fredag 3. februar skal det prosederes om straffeutmålingen. Retten er ventet å komme med et svar på dette spørsmålet innen to-tre uker.

