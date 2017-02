Bergerud-beilerne får nei, vil bli i Danmark

VM ble litt av et utstillingsvindu også for Bergerud. Dermed tok det ikke mange dagene etter finalen, før telefonen begynte å pipe.

- Jeg ga beskjed om at jeg ikke ville vite noe underveis i mesterskapet. Det har kommet noen henvendelser allerede, men ikke noe veldig konkret, sier han til NTB.

- Har du en kontrakt med klausul om å kunne forlate Holstebro?

- Jeg har kontrakt med Holstebro til 2019 og skal ikke vekk herfra på en stund, sier Bergerud til NTB.

Utfordrende

Han flyttet til Danmark fra Sverige sist sommer. Det første halvåret i Holstebro har vært utfordrende, også på grunn av ryggtrøbbel som har gitt ham smerter.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener Bergerud godt kan flytte til Bundesliga allerede til sommeren.

- Nå du spiller som han gjorde i VM, vil du klare deg i Tyskland. Samtidig kan også en sesong til i Danmark være helt greit, sier Tvedten til NTB.

Berge-skryt

- Jeg er litt sliten i hodet, og det hadde vært godt med noen dager til pause. Samtidig kan vi jo ikke klage. Det er morsomt å spille kamper, sier Bergerud.

Landslagssjef Christian Berge kan forsvinne til tyske Flensburg Handewitt.

- Han betyr veldig mye for alle gutta og er veldig lett å ha med å gjøre. Ikke noe er for stort eller for lite om du ønsker å snakke med ham. Det er veldig godt og trygt med ham, sier Bergerud om Berge.

