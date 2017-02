Stavanger tilbake på vinnersporet

Det betyr at laget er tilbake på vinnersporet etter 0-1-tapet mot tabelltoer Lørenskog forrige serierunde.

Seieren mot tabelljumbo Kongsvinger gjør at Stavanger fortsatt topper eliteserien med 79 poeng. Det er ett fattig poeng ned til Lørenskog på annenplass som vant sin hjemmekamp mot Lillehammer 1-0.

Van Guilder-dobbel

Spencer Humphries ga Stavanger ledelsen mot Kongsvinger kun to sekunder før første periode var omme.

I midtperioden la Kjetil Martinsen på til 2-0 før Mark Van Guilder drepte spenningen med sine to scoringer midtveis i annen periode.

Valter Rönning reduserte for Kongsvinger sju og et halvt minutt ut i siste periode, men vertene kom aldri nærmere.

Lørenskog ett poeng bak

Tabelltoer Lørenskog slo Lillehammer 4-2 i sin kamp torsdag.

Mikael Dokken sendte vertene i føringen etter 11 minutter av første periode før Jason Krog la på til 2-0 i midtperioden.

Brett Cameron skapte spenning i kampen med sin 1-2-scoring for Lillehammer like etter Krogs scoring, men scoringer fra Jonas Løvlie og Mats Trygg i siste periode sørget for at kampen var punktert.

Martin Ellingsen reduserte til 2-4 like før slutt.

I de andre eliteseriekampene torsdag slo Vålerenga Stjernen 5-2, mens Manglerud slo Frisk Asker 1-0 borte.

