Ingen norsk juniorsuksess i hopp

Viktor Polasek fra Tsjekkia var best i begge omganger og vant mennenes renn i HS100-bakken. 19-åringen hoppet 97 og 96,5 meter og seiret 2,6 poeng foran italienske Alex Insam. Constantin Schmid fra Tyskland tok bronsen, slått av Insam med to tidels poeng.

Beste nordmann var Fredrik Villumstad på 11.-plass. 17-åringen hadde samme plassering etter første omgang.

Marius Lindvik ble nummer 16, Jesper Ødegaard 26, mens Mats Bjerke Myhren endte på 31.-plass. Han var 0,8 poeng fra å komme med i finaleomgangen.

I kvinnenes renn i samme bakke gikk seieren til italienske Manuela Malsiner. Hun var nest best i begge omganger, og sammenlagt holdt det til seier foran to slovenere. Hun var 1,8 poeng foran Ema Klinec (ledet etter første omgang) og 1,9 foran Nika Kriznar (best i finalen).

16-årige Thea Sofie Kleven var beste norske på 15.-plass. Anna Odine Strøm endte på 21.-plass etter et skuffende første hopp, mens Silje Opseth ble nummer 22. Tonje Bakke endte på 31.-plass.

Fredag er det lagkonkurranse for kvinner og menn, mens det søndag er blandet lagkonkurranse.

