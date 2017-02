Ståle Sandbech best i halfpipekvalifiseringen 

Canadieren Francis Jobin ble slått med 2,34 poeng etter at begge forsøk var unnagjort. For Sandbech var det godt han fikk klaff i det første, for i det andre misset han totalt. Newzealenderen Tiarn Collins var for øvrig best i annet forsøk med 81,33 poeng. Det holdt til tredjeplass.

Norge hadde også med Fridtjof Tischendorf i dette heatet. Han endte på 11.-plass med 68,66 poeng, som han fikk i annet forsøk. I det første oppnådde han 65,66 poeng, og da lå han på 8.-plass.

I det andre heatet ble det tredjeplass til Isak Ulstein med 76,33 poeng, som han fikk i første forsøk. Emil André Ulsletten ble nummer seks med 70,33. Også han hadde sin beste omgang i første forsøk.

Her var det amerikaneren Redmond Gerard som var best med 89,66 poeng. Han var best av samtlige i kvalifiseringen. Eric Willett, også han amerikaner, var også foran Ulstein med sine 85,33 poeng.

Finalen i slopestylekonkurransen kjøres torsdag i Mammoth Mountain i California. I kvinneklassen var det ingen norske deltakere.

