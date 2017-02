Selnæs og Saint-Étienne ut av cupen

Saint-Étienne spilte sin 300. kamp i den franske cupen onsdag, men det ble intet minneverdig jubileum. Etter 90 målløse minutter herjet hjemmelaget med de grønnkledde.

Auxerre er nest sist i 2. divisjon, men det virket ikke slik onsdag. Innbytterne Mohamed Yattara og Birama Touré scoret i første ekstraomgang, og Kenji van Boto fastsatte resultatet rett før slutt.

Selnæs spilte hele kampen på Saint-Étiennes midtbane. Alexander Søderlund var ikke i troppen.

Målfest

I en annen cupkamp onsdag slet serieleder Monaco seg videre med 5-4-seier borte mot 3.-divisjonslaget Chambly. Monaco ga fra seg 3-0-ledelse i ordinær tid og fikk Andrea Raggi utvist rett før utligningsmålet på overtid.

Med ti mann i ekstraomgangene halte Monaco seieren i land takket være scoringer av Kevin N'Doram og Kamil Glik.

Monaco er oppe i 97 mål på 37 kamper denne sesongen og har scoret fire mål eller flere hele 11 ganger. Klubben henger med i fire turneringer. Den møter Paris Saint-Germain i ligacupfinalen og Manchester City i mesterligaens åttedelsfinale.

Toppseriedueller

I kamper mellom toppserielag vant Bastia 2-0 over Nancy og Angers 3-1 over Caen. Guingamp måtte ha ekstraomganger for å slå Les Herbiers fra nivå tre 2-1.

I en av tirsdagens kamper vant Marseille 2-1 over Lyon. Rennes tar imot Paris Saint-Germain i den siste kampen onsdag kveld.

(©NTB)