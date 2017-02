Nytt norsk-svensk skisamarbeid

- Dette er et unikt prosjekt. Så vidt meg bekjent er dette første gangen våre skiforbund samarbeider om et utviklingsprosjekt, sier administrativ leder for langrenn i Norges Skiforbund, Espen Bjervig.

Prosjektet har fått EU-midler for å utvikle arena- og arrangementsteknologi. I Norge har de i år blant annet livestreamet norgescuprenn, dette er en kunnskap som de nå overfører til Sverige, som ønsker å gjøre det samme. Et annet prosjekt er sponsorsamarbeid.

- Norsk og svensk langrenn er nesten finansiert av kommersielle samarbeidspartnere. Det er svært viktig at vi finner områder og konsepter på tvers av grensene, og at vi kan utvikle og gi merverdi for våre samarbeidspartnere. Sammen med svenskene skal vi nå utveksle erfaring og tilgjengeliggjøre nye markeder, sier Bjervig.

Den første aktiviteten i sponsorsamarbeidet er felles aktiviteter under VM i Lahti i perioden 21. februar til 5. mars.

Finansieringen kommer fra det Europeiske regionale utviklingsfondet (EURF), og skal finansiere aktiviteter i perioden 2. januar 2017 til 1. januar 2020.

Prosjektet består av tre delmål:

*Fremme små og mellomstore bedrifters konkurransekraft og internasjonalisering

*Utvikle og kommersialisere nye arena og arrangements teknologi

*Skape ny arbeidsmodell for utvikling og vekst på tvers av landegrensene.

