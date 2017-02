Nordlie: - Tilbake til røttene

Nordlie var på plass da Norges Fotballforbund presenterte Lagerbäck på Ullevaal stadion onsdag. Svensken har signert en treårsavtale.

- Et meget bra valg. De tre toppkandidatene Hodgson, Lagerbäck og Solbakken står for mye av det samme, og fotballmessig blir dette litt tilbake til røttene fra periodene med Drillo og Semb, om enn ikke helt likt, sier Nordlie til NTB.

Å vende nesen i retning det landslaget sto for i storhetsperioden, tror Nordlie er klokt.

- Ja, det tror jeg er fornuftig. Nå har vi forsøkt å dominere kamper og utvikle oss på den måten, og ære være Per-Mathias (Høgmo) for det, men vi har mislyktes, sier han.

- Det å innse ferdighetsnivået til norske fotballspillere kontra det internasjonale nivået, og spille ut fra det materiellet vi har, er det beste valget man kunne landet på, tilføyer han.

Ståle Solbakken var Norges Fotballforbunds førstevalg i jakten på ny landslagssjef. At det endte med Lagerbäck, tror ikke Nordlie betyr så mye.

- Om det hadde blitt Ståle eller Lars, er kanskje ikke så farlig, men jeg er glad for at man valgte en permanent løsning, sånn at han kunne bruke denne kvaliken til å innarbeide sin spillestil og ledelsesfilosofi, sier han.

- Hvordan blir Norge seende ut fotballmessig med Lagerbäck som sjef?

- Mindre ballbesittelse, mer direkte spill, strammere organisering i forsvar, tydelige valg av spillere ut fra filosofi samt færre utskiftninger i troppene og startoppstillingen. Og forhåpentligvis flere poeng, smiler Nordlie.

- Har du tro på at Lagerbäck fører Norge til mesterskap?

- Jeg tror vi kommer til mesterskap. Det er både håpet og forventningene, avslutter fotballeksperten.

Lars Lagerbäck har tidligere ledet Sverige. Nigeria og Island til sju ulike sluttspill.

