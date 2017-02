Ndure dømt til 30 dagers fengsel for vold mot samboeren

Den profilerte friidrettsutøveren er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha brukt vold mot sin tidligere, nå 24 år gamle samboer. Retten finner at voldsbruken - to tilfeller av legemsfornærmelse - ikke skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, slik aktoratet anførte.

Legemsfornærmelse uten at det foreligger skjerpende omstendigheter omfatter de mindre alvorlige voldshandlingene. Ndure er dømt for å ha tatt halsgrep på sin tidligere samboer og en gang dyttet henne.

- I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.

Ndure nektet straffskyld, med ble dømt på begge punkter. Straffen omfatter også brudd på besøksforbudet, ved at han hadde sendt en Snapchat-melding til den tidligere samboeren. Dette forholdet ble rettskraftig avgjort da saken gikk for Nedre Romerike tingrett.

Han er også dømt til å betale henne 20.000 kroner i oppreisningserstatning.

I tingretten ble sprinteren dømt til 75 dagers fengsel og måtte i tillegg betale 30.000 i oppreisning til fornærmede. Ndure var først tiltalt for grov familievold mot den 23 år gamle kvinnen, men bevisbildet i saken tvang påtalemyndigheten til å frafalle store deler av tiltalen.

