Molde henter spisstalent

Det skriver Molde i en pressemelding onsdag.

Spisstalentet spilte 16 kamper for Bryne i 1. divisjon forrige sesong. Han scoret 16 mål på sju kamper for Brynes 2.-lag samme sesong. Han har også 17 kamper og ett mål for G16-landslaget.

- Jeg tror det kan bli veldig bra at Molde får ta ansvar for utviklingen min og utvikle meg videre. Det var mange andre som viste interesse, men jeg tror Molde kan bli best for meg og utviklingen min. Da jeg var her oppe i oktober så var det et ganske profesjonelt opplegg og jeg ser de legger mye vekt på å utvikle andre spillere, sier Håland.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær, tidligere Manchester United-spiss, likte det han så av talentet på treningsfeltet.

- Erling er en allsidig angrepsspiller, men først og fremst et stort spisstalent med mange ferdigheter foran mål. Han var på besøk i fjor høst og gjorde et meget godt inntrykk. Han er fortsatt ung og kommer til å ta store steg sammen med våre mange fremadstormende spillere og han er en gutt vi håper å utvikle til å bli en framtidig toppspiller, sier manageren.

