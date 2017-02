Leicester-sjefen: - Alt går mot oss

Leicester kunne juble for Premier League-gull i mai, men 2017/2018-sesongen har så langt vært en stor nedtur for Ranieri og co. Tirsdag ble det 0-1-tap borte mot Burnley. Vertenes Sam Vokes ble matchvinner i sluttminuttene, men Leicester-manageren mente spissen handset i forkant.

- Det var en hånd på ballen, det var tydelig for alle. For TV-seerne, for oss, men ikke for dommeren, sier Ranieri til BBC.

- Dommeren (Mike Dean) bestemmer. Han så det ikke, og vi tapte. I øyeblikket går alt mot oss, også dommerens avgjørelser, sukker italieneren.

Leicester har kun fire lag bak seg i Premier League etter 23 serierunder. "Revene" har kun to poeng ned til Crystal Palace på nedrykksplass.

