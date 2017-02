Lagerbäck mener Norge kan ta "en Island"

Lagerbäck (68) er enig med NFF om en treårig avtale

- Det er først og fremst fotballutfordringen som trigger meg. Det har alltid styrt meg. Det passer meg fotballmessig å jobbe sånn her. Det er det viktigste, men jeg har alltid hatt gode relasjoner til norsk fotball og Norge også, sier Lagerbäck til NTB.

- Jeg ser fram til å teste og se om vi kan få bra resultater, legger han til.

Svenskens første tøffe utfordring er kvalifiseringen til VM-sluttspillet i Russland neste sommer, som har startet begredelig for Norge.

- Selv om vi er i en tøff situasjon, får vi to nøkkelkamper nå (mot Nord-Irland og Tsjekkia). Tar vi ikke seks poeng der, er nok sjansen borte, uansett hvor optimistisk man er, sier Lagerbäck.

- Selv om vi ikke kvalifiserer oss til VM, er det veldig viktig med resultater for å få rankingpoeng foran trekningen av neste kvalik. Jeg går for å vinne alle kamper, legger han til.

Veteranen opplyste om at han har en del forefallende arbeid i sin rådgiverrolle på det svenske landslaget, men at han fra 13. februar skal konsentrere seg hundre prosent om sin nye norske jobb.

Hasteinnkalling

Norges Fotballforbund presenterte den nye landslagssjefen på en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag. Sedvanlige Colosseum var booket til seminar, så pressekonferansen ble holdt i den ene garderoben på Ullevaal stadion.

Lars Lagerbäck kommer til jobben etter å ha ledet Island i perioden 2011-2016. Han legger ikke skjul på at mange kommer til å kjenne seg igjen i Islands mer direkte spillestil.

- Grunnfilosofien er den samme som jeg brukte med Island. Jeg vil ha soneforsvar, og jeg vil også ha en så effektiv spillestil offensivt som mulig. Hvordan den ser ut avhenger på spillerne, men normalt sett vil jeg spille med to spisser, som jeg føler lønner seg særlig mot bedre lag hvor man har mindre ballbesittelse, forklarte 68-åringen.

EM-kvartfinale

Island tok seg til en sensasjonell kvartfinale under sommerens EM-sluttspill. Lagerbäck håper å gjenta bedriften med Norge.

- Sjansen er alltid der. Uten å kjenne alle spillerne kjempegodt mener jeg at spillermaterialet ikke er noe dårligere her enn på Island, så mulighetene finnes definitivt.

Helt siden Per-Mathias Høgmo fikk sparken i fjor høst har debatten rundt hvem som blir hans arvtaker pågått. En rekke navn har vært satt i forbindelse med den ledige jobben som landslagssjef, men Norges Fotballforbund har holdt kortene svært tett til brystet.

- Jeg fikk de første konkrete meldingene for et par uker siden, så har jeg den siste uken hatt to treff med Nils Johan (Semb) og Terje (Svendsen). For to dager siden var siste gangen vi møttes og det var da vi kom overens, sa Lagerbäck.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har ledet jakten på Høgmo-erstatteren. Han er fornøyd.

- Lars er en "landslagsekspert" etter 18 år med Sverige og Island. Han har fått til gode resultater med nasjoner vi kan sammenligne oss med, sa Semb til NTB.

Tøft år

Lagerbäck overtar et norsk landslag som har et trøblete sportslig år bak seg. EM-sluttspillet i Frankrike i sommer gikk uten Norges deltakelse etter to begredelige EM-playoff-kamper mot Ungarn.

- Jeg har alltid syntes at det finnes en holdning som er positiv i norske fotball og det norske landslaget. Jeg mener at Norge normalt sett hadde kvalifisert seg mot Ungarn. I første kampen var de veldig bra, så det er kvaliteter der, men så gjorde man noen feil og ble straffet på det. Det finnes mye positivt, og det minner meg mye om hvordan det var på Island, forklarte Lagerbäck.

- Det finnes en god miks mellom yngre og eldre spillere, og det er flere unge spillere som kan slå gjennom ganske raskt, så det kjennes som et interessant lag å jobbe med. Jeg håper at det går an å få resultater raskt, men jeg tror at med de yngre spillerne kan Norges landslag i fremtiden se riktig bra ut.

