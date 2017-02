Lagerbäck blir ny norsk landslagssjef: - En herlig utfordring

Lagerbäck (68) er enig med NFF om en treårig avtale

- Vi er veldig fornøyd med å presentere Lars. Vi er blitt enig om en treårsavtale innenfor fornuftige økonomiske rammer. Dette er et løft for norsk fotball, sa fotballpresident Terje Svendsen til den frammøtte pressen på Ullevaal onsdag.

- Dette kjennes bra og spennende. En herlig utfordring, sa Lagerbäck.

Han fikk spørsmål om Norges sjanser til å kvalifisere seg til VM.

- Det er vanskelig å vinne gruppen, men det finnes en mulighet til å bli toer og nå playoff. Men det blir vanskelig, erkjente trenerveteranen, som la til at han ønsker seg en norsk assistenttrener.

Hasteinnkalling

Norges Fotballforbund presenterte den nye landslagssjefen på en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag.

Lars Lagerbäck kommer til jobben etter å ha ledet Island i perioden 2011-2016.

Helt siden Per-Mathias Høgmo fikk sparken i fjor høst har debatten rundt hvem som blir hans arvtaker pågått. En rekke navn har vært satt i forbindelse med den ledige jobben som landslagssjef, men Norges Fotballforbund har holdt kortene svært tett til brystet.

Inntil den nye landslagssjefen tok plass på det improvisere podiet i garderobeanlegget på Ullevaal stadion onsdag, forelå det ingen bekreftede meldinger på hvem valget hadde falt på.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har ledet jakten på Høgmo-erstatteren. Han er fornøyd.

- Lars er en "landslagsekspert" etter 18 år med Sverige og Island. Han har fått til gode resultater med nasjoner vi kan sammenligne oss med, sa Semb på pressekonferansen.

Tøft år

Lagerbäck overtar et norsk landslag som har et trøblete sportslig år bak seg. EM-sluttspillet i Frankrike i sommer gikk uten Norges deltakelse. Sist nasjonens fotballhelter på herresiden deltok i et internasjonalt sluttspill var i EM i 2000. Da var nevnte Nils Johan Semb landslagssjef.

Kvalifiseringen til VM-sluttspillet i Russland neste sommer har også startet begredelig for Norge. Tyskland, Tsjekkia og Aserbajdsjan ble alle for sterke, og mot San Marino unngikk man et nytt nederlag med en voldsom sluttspurt de siste minuttene.

Norge er likevel kraftig på etterskudd etter fire av ti kamper. Det må et lite idrettsunder til om det skal bli VM-spill i Russland.

Flere kandidater har blitt knyttet til jobben som landslagssjef. Erik Hamrén, Lars Lagerbäck og Bob Bradley er blant dem. Valget falt altså på Lagerbäck.

Ståle Solbakken framsto på et tidlig tidspunkt som den klart heteste kandidaten, men FC København-treneren sa for en tid tilbake nei til videre forhandlinger med NFF.

