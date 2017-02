Klopp maner til tålmodighet

David Luiz sendte London-laget i føringen på Anfield, men Georginio Wijnaldum sørget for balanse i regnskapet. Det endte 1-1 mellom de to storlagene. Underveis fikk Klopp negative tilrop rundt at spillerne hans ofte spilte ballen tilbake til keeper. Det reagerer tyskeren på.

- Vi måtte spille fotball, av og til inkluderer det et tilbakespill. Så hører jeg plutselig: "Hvorfor spiller dere ballen tilbake?". Behold roen, er dere snille. Vi spilte med høyt press, men Chelsea spilte noen lange baller. Hvis vi gjør det samme, så blir det mange stive nakker etter kampslutt, sa Klopp.

- Det var bare én fyr (som ropte), forresten. Jeg fikk øyekontakt med ham. Blå jakke, la Liverpool-manageren til.

Han gjentok poenget med lange baller.

- Hvis vi ikke spiller som vi pleier, så blir det bare ping-pong.

Liverpool er tabellfirer i Premier League før onsdagens kamper. Merseyside-laget er ti poeng bak Chelsea på tabelltopp.

