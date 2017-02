Firmino bøtelagt for fyllekjøring

Den brasilianske landslagsspilleren ble stoppet av politiet mens han kjørte sin Range Rover i sentrum av Liverpool i morgentimene 24. desember i fjor.

Advokaten til Firmino sa til fotballspillerens forsvar at hendelsen skjedde dagen etter at Firminos hjem var målet for innbruddstyver som var klare for å "bruke voldsom makt".

I en uttalelse utsendt etter høringen tok imidlertid Firmino ansvar for lovbruddet.

- Jeg sier unnskyld til klubben, manageren, mine lagkamerater og supporterne for at jeg puttet meg selv i denne situasjonen, sa Firmino.

- Det jeg har gjort er galt og det setter et dårlig eksempel. Jeg lover alle i Liverpool fotballklubb-familien at jeg vil lære av denne feilen, lære av denne erfaringen og ikke gjøre det igjen i framtiden, avsluttet han.

